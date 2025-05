Ceny ropy klesli, smerujú k poklesu druhý týždeň po sebe

Peking/Singapur 30. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli a zároveň smerujú k poklesu druhý týždeň v rade. Trhy totiž očakávajú, že kľúčové štáty ropného zoskupenia OPEC+ sa dohodnú na ďalšom zvýšení produkcie a náladu na trhoch ovplyvnila aj najnovšia zmena v súvislosti s platnosťou dovozných ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.00 h SELČ 63,85 USD (56,60 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 30 centov (0,47 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom, dosiahla 60,75 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 19 centov (0,31 %). Od začiatku týždňa zaznamenali obidva kontrakty pokles o 1,5 %.



Za smerovaním ceny ropy nadol sú najmä očakávania, že osem štátov ropného zoskupenia OPEC+ sa na svojom zasadnutí dohodne na tom, že v júli opätovne zvýšia produkciu. Zasadnutie je naplánované na sobotu 31. mája a niektorí analytici predpokladajú, že štáty sa dohodnú na výraznejšom zvýšení ťažby než na predchádzajúcich dvoch zasadnutiach, na ktorých produkciu zvýšili o 411.000 barelov denne.



Trhy navyše ovplyvnilo rozhodnutie odvolacieho súdu v USA, ktorý obnovil Trumpove recipročné clá. Súd uviedol, že predošlé rozhodnutie súdu nižšej inštancie o blokovaní ciel je nateraz „dočasne pozastavené až do ďalšieho oznámenia“, konkrétne dovtedy, kým nebudú posúdené predložené argumenty oboch strán. Neistota na trhoch v súvislosti s platnosťou ciel a ďalším vývojom ekonomiky tak pretrváva. Od 2. apríla, keď Trump oznámil recipročné clá, ktoré podľa neho znamenajú pre USA „Deň oslobodenia,“ klesla cena ropy už o viac než 10 %.



(1 EUR = 1,1281 USD)