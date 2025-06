Ceny ropy klesli, smerujú však k prvému týždennému rastu za tri týždne

Singapur 6. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne klesli, pričom cena Brentu skĺzla bližšie k 65 USD za barel (159 litrov). Za týždeň však smerujú k prvému rastu za ostatné tri týždne. Náladu na trhoch podporilo najmä obnovenie obchodných rozhovorov medzi USA a Čínou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.09 h SELČ 65,14 USD (57,03 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 20 centov (0,31 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 63,17 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 20 centov (0,32 %).



Za celý týždeň však cena ropy v obidvoch prípadoch smeruje po dvoch týždňoch poklesu k rastu. Cena ropy Brent vzrástla predbežne o 2,1 % a cena WTI zhruba o 4 %.



Náladu investorov podporila najmä informácia čínskych médií, že na žiadosť Washingtonu sa uskutočnil rozhovor medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Lídri spolu vo štvrtok (5. 6.) telefonovali, pričom Trump oznámil, že závery telefonátu boli „veľmi pozitívne“. V rozhovoroch s USA pokračuje napriek najnovšiemu zvýšeniu ciel na oceľ a hliník aj Kanada, pričom premiér Mark Carney je naďalej v priamom kontakte s Trumpom. Potvrdila to kanadská ministerka priemyslu Mélanie Jolyová.



(1 EUR = 1,1423 USD)