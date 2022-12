Ceny ropy klesli takmer o 2 %, cena Brentu skĺzla k 84 USD/barel

New York 5. decembra (TASR) - Po raste na začiatku obchodovania zaznamenali ceny ropy v pondelok pokles takmer o 2 %, pričom cena Brentu klesla k hranici 84 USD za barel (159 litrov). Trhy zareagovali najmä na údaje z amerického sektora služieb, ktorý zaznamenal nečakané zrýchlenie rastu, čo zvýšilo obavy, že americká centrálna banka by mohla pokračovať vo svojom agresívnom sprísňovaní menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 18.43 h SEČ 84,16 USD (79,49 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,41 USD (1,65 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 78,51 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,47 USD alebo 1,84 %.



Aktivita v americkom sektore služieb v novembri zrýchlila tempo rastu, zatiaľ čo analytici očakávali jeho spomalenie. V rámci sektora podnikateľská aktivita zrýchlila rast, a navyše zamestnanosť sa po októbrovom poklese k rastu vrátila. Tieto údaje tak znížili šance, že americká centrálna banka by mohla zmierniť tempo zvyšovania úrokových sadzieb.



(1 EUR = 1,0587 USD)