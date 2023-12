Ceny ropy klesli takmer o 2,5 %

New York 3. decembra (TASR) - Ceny ropy klesli v závere tohto týždňa takmer o 2,5 % a cena ropy Brent ukončila obchodovanie pod 79 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien do veľkej miery ovplyvnili pochybnosti trhov o naplnení najnovšej dohody OPEC+ o obmedzení produkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári klesla v závere piatkového obchodovania (1. 12.) o 1,98 USD (2,45 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 78,88 USD (72,53 eura) za barel. Cena WTI s januárovým kontraktom klesla o 1,89 USD (2,49 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 74,07 USD/barel. Za celý týždeň klesla cena Brentu o 2,1 % a WTI takmer o 2 %.



Predstavitelia OPEC+ sa vo štvrtok (30. 11.) počas online schôdzky dohodli na znížení produkcie v 1. štvrťroku budúceho roka zhruba o 2,2 milióna barelov denne. Súčasťou dohodnutých škrtov je aj pokračovanie pôvodného dobrovoľného obmedzenia ťažby v Saudskej Arábii a Rusku. Tieto škrty spolu tvoria 1,3 milióna barelov denne, z toho v prípade Saudskej Arábie 1 milión barelov/deň.



Obchodníci na ropnom trhu však na oznámenie OPEC+ o ďalšom obmedzení produkcie pozerajú s určitou skepsou, uviedol analytik spoločnosti OANDA Craig Erlam. "Zdá sa, že buď príliš neveria, že členské štáty OPEC+ dohodnuté kvóty budú plniť, alebo sa im rozsah škrtov zdá nedostatočný," povedal.



Ťažobné škrty, na ktorých sa v OPEC+ najnovšie dohodli, sú dobrovoľné. Nejde tak o kolektívnu revíziu produkčných cieľov OPEC+. Práve dobrovoľný charakter obmedzení viedol trhy k určitým pochybnostiam, či ich producenti budú v plnej miere realizovať.



Ceny ropy čiastočne ovplyvnili aj údaje z USA o počte aktívnych ropných vrtov. Ako informovala spoločnosť Baker Hughes, počet aktívnych ropných vrtov v USA vzrástol za tento týždeň o päť na 505. To je najvyšší počet od septembra.



(1 EUR = 1,0875 USD)