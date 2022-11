Ceny ropy klesli takmer o 3 %

New York 18. novembra (TASR) - Ceny ropy klesli v piatok takmer o 3 %, pričom cena ropy Brent sa dostala do blízkosti 87 USD a cena WTI k 79 USD za barel (159 litrov). V obidvoch prípadoch smerujú ceny ropy k týždennému poklesu, druhému po sebe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 19.39 h SEČ 87,21 USD (84,13 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,57 USD (2,86 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 79,24 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,40 USD alebo 2,94 %.



Náladu na trhoch v posledných dňoch výraznejšie ovplyvňujú obavy z klesajúceho dopytu po rope v Číne a z ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb v USA. Najmä nepriaznivá pandemická situácia v Číne znervózňuje trhy, keďže Čína je najväčším dovozcom ropy na svete a rastúci počet infikovaných pri čínskej politike nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19 znamená oslabenie ekonomickej aktivity.



Čo sa týka vývoja za celý týždeň, v obidvoch prípadoch, tak pri Brente, ako aj pri WTI, sa očakáva pokles ceny, čo by znamenalo druhý týždenný pokles cien po sebe. Pri rope Brent sa odhaduje pokles o 9 % a pri rope WTI o 10,5 %.



(1 EUR = 1,0366 USD)