Ceny ropy klesli takmer o 3 %

Tokio 28. novembra (TASR) - Ceny ropy klesli v pondelok takmer o 3 %, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 81 USD za barel (159 litrov). Nakrátko sa cena ropy Brent, ako aj americkej WTI, dostala na takmer ročné minimum. Náladu na trhoch ovplyvňuje najmä vývoj v Číne, kľúčovom dovozcovi ropy, kde vládna politika nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19 vyvolala protesty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.11 h SEČ 81,26 USD (78,32 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,37 USD (2,83 %). Nakrátko sa dostala na 81,16 USD/barel, čo predstavuje najnižšiu cenu Brentu od 11. januára.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 74,03 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,25 USD alebo o 2,95 %. Počas obchodovania zaznamenala pokles až na 73,82 USD/barel, čo bola najnižšia cena WTI od 27. decembra minulého roka.



"Okrem rastúcich obáv z oslabenia dopytu po pohonných látkach v Číne v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 nervozitu na trhoch zvýšila aj politická neistota, ktorú vyvolávajú nie obvyklé protesty Číňanov proti prísnym opatreniam vlády," povedal Hirojuki Kikukawa zo spoločnosti Nissan Securities.



V Šanghaji došlo v nedeľu (27. 11.) k stretu polície a stoviek demonštrantov, ktorí požadovali ukončenie tvrdých obmedzení proti covidu. Protestovalo sa aj v Pekingu aj ďalších mestách. Občianska neposlušnosť je v Číne zriedkavým javom, pravidelné lockdowny a problémy s tým spojené však výrazne zvyšujú frustráciu obyvateľstva.



Kikukawa predpokladá, že volatilita na trhoch môže pokračovať, všetko bude závisieť od vývoja situácie okolo cenového stropu na ruskú ropu, ako aj od ďalších krokov zoskupenia ropných producentov OPEC+. Nasledujúce zasadnutie skupiny OPEC+ je naplánované na 4. decembra.



(1 EUR = 1,0375 USD)