New York 29. apríla (TASR) - Ceny ropy klesli takmer o dolár, keďže trhy dúfajú, že nové kolo rokovaní o prímerí v Pásme Gazy zabráni rozšíreniu konfliktu do ďalších oblastí regiónu. Okrem toho najnovšie údaje o vývoji inflácie v USA utlmili očakávania skorého zníženia úrokových sadzieb, čo signalizuje, že dopyt po rope sa v najbližšom období výraznejšie nezvýši. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni (kontrakt exspiruje v utorok 30. apríla) dosiahla do 18.53 h SELČ 88,63 USD (82,68 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 87 centov (0,97 %). Aktívnejší kontrakt s dodávkou v júli zaznamenal pokles o 1,01 USD (1,14 %) na 87,20 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júni dosiahla 83,03 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 82 centov (0,98 %).



Predstavitelia palestínskeho hnutia Hamas pricestovali do Káhiry na nové kolo rokovaní s egyptskými a katarskými mediátormi. Egyptský minister zahraničných vecí Sámih Šukrí v tejto súvislosti uviedol, že vkladá nádej do nového návrhu na prímerie v Pásme Gazy.



Navyše, inflácia v USA podľa ukazovateľa, ktorý preferuje americká centrálna banka (Fed), v marci vzrástla, pričom prekonala očakávania ekonómov. Takýto vývoj naznačuje, že Fed nebude mať záujem v dohľadnom čase pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb.



(1 EUR = 1,072 USD)