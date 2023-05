Ceny ropy klesli tretí týždeň po sebe

New York 14. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok (12. 5.) klesli o viac než 1 % a zaznamenali tretie týždňové zníženie po sebe. Dôvodom bolo posilnenie dolára a obavy týkajúce sa dopytu.



Americká ropa WTI s júnovým kontraktom v piatok stratila 83 centov alebo 1,17 % a uzavrela na 70,04 USD (64,30 eura) za barel (159 litrov). Júlový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zlacnel o 81 centov alebo o 1,08 % na 74,17 USD za barel.



Oba referenčné druhy ropy sa za celý týždeň oslabili približne o 1,5 %.



Obavy z toho, že ekonomika USA smeruje do recesie, a nevyriešený politický spor v Kongrese, týkajúci sa dlhového stropu, podporilo atraktivitu dolára ako bezpečného prístavu, čo malo negatívny vplyv aj na ceny čierneho zlata.



Americká ministerka financií Janet Yellenová varovala, že prípadná platobná neschopnosť Spojených štátov by mala katastrofálne následky a je "nemysliteľná".



Dolárový index si v piatok polepšil približne o 0,65 % a vzrástol na 102,71 bodu.



Podľa hlavného analytika spoločnosti OANDA Edwarda Moyu negatívny vplyv na ceny ropy má posilňovanie dolára a obavy o dopyt zo strany USA aj Číny.



"Správy o tom, že USA by potenciálne mohli doplniť svoje strategické ropné rezervy, znamenajú, že nedosiahneme nové mesačné minimá, čo ale neznamená, že neuvidíme ďalšie mierne oslabenie cien," uviedol Moya.



(1 EUR = 1,0892 USD)