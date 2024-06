Ceny ropy klesli tretí týždeň po sebe

New York 9. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok (7. 6.) klesli a zaznamenali tretiu týždennú stratu po sebe. Dôvodom boli očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude držať úrokové sadzby vysoko dlhší čas, keďže nové údaje ukázali, že trh práce v USA sa v máji nečakane výrazne oživil. Ďalším negatívnym faktorom boli obavy týkajúce sa potenciálnej nadmernej ponuky na trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Júlový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok takmer stagnoval, keď stratil 2 centy alebo 0,03 % a uzavrel na 75,53 USD (69,31 eura) za barel (159 litrov). Augustový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa oslabil o 25 centov alebo 0,31 % na 79,62 USD za barel.



Piatková správa amerického ministerstva práce ukázala, že počet nových pracovných miest mimo poľnohospodárstva v USA v máji stúpol o 272.000 po +165.000 v predchádzajúcom mesiaci. Analytici počítali so zvýšením len o 190.000.



Investori dúfali, že nové údaje o zamestnanosti potvrdia ochladenie trhu práce, čo by americkej centrálnej banke umožnilo spustiť cyklus uvoľňovania menovej politiky. Trh práce však zostáva odolný a trh aktuálne počíta s tým, že Fed začne znižovať úrokové sadzby najskôr v septembri.



"Správa o zamestnanosti signalizovala, že sadzby zostanú vyššie dlhší čas," uviedol šéf spoločnosti Lipow Oil Associates Andrew Lipow. Dodal, že to utlmilo optimizmus na trhu s ropou.



Dolár sa krátko po zverejnení správy o zamestnanosti posilnil o 0,8 % a dostal sa na viac ako 1-týždňové maximum.



Ceny ropy však podporili členovia aliancie producentov OPEC+, Saudská Arábia a Rusko, ktorí signalizovali, že sú pripravení pozastaviť alebo zvrátiť zvyšovanie ťažby.



Napriek tomu ceny čierneho zlata klesli už tretí týždeň po sebe v dôsledku obáv týkajúcich sa dopytu, keď sa cena Brentu znížila o 2,5 % a cena WTI o 1,9 %.



Na začiatku týždňa malo na ceny ropy negatívny vplyv zasadnutie aliancie OPEC+, ktoré sa konalo počas predchádzajúceho víkendu. Podľa analytikov aliancia signalizovala zvyšovanie ponuky na trhu.



(1 EUR = 1,0898 USD)