Ceny ropy klesli, trhy majú pochybnosti o dohode OPEC+

New York 30. novembra (TASR) - Po raste o viac než 1 % na začiatku obchodovania zaznamenali ceny ropy vo štvrtok pokles, aj keď v prípade ceny Brentu bol iba mierny. Skĺzla však pod hranicu 83 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú pochybnosti trhov o realizácii najnovšej dohody o znížení ťažby. Informovala o tom agentúra Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári (kontrakt exspiruje vo štvrtok) dosiahla do 18.58 h SEČ 82,89 USD (75,83 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 21 centov (0,25 %). Za november klesla cena Brentu približne o 6 %. Cena ropy Brent s februárovým kontraktom zaznamenala pokles o 2,05 USD (2,5 %) na 83,83 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy s dodávkou v januári dosiahla 76,46 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,40 USD (1,80 %). Za celý mesiac klesla cena WTI zhruba o 9 %.



Predstavitelia ropného zoskupenia OPEC+, ktoré pozostáva z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších 10 štátov na čele s Ruskom, sa zišli vo štvrtok na schôdzke, na ktorej rokovali o ťažobnej politike na ďalšie obdobie. Najnovšia dohoda zahrnuje ťažobné škrty v rozsahu takmer 2 milióny barelov denne. Súčasťou sú však aj známe dobrovoľné produkčné škrty Saudskej Arábie v objeme jeden milión barelov/deň. Tie sú v platnosti od júla tohto roka a Rijád tieto obmedzenia predĺži.



Podľa zdrojov OPEC+ sú nové ťažobné obmedzenia na 1. štvrťrok budúceho roka dobrovoľné a každá krajina oznámi rozsah. Analytici však uviedli, že majú o pochybnosti o tom, ako to štáty budú realizovať.



