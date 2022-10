New York 11. októbra (TASR) - Ceny ropy klesli v utorok o takmer 2 %, keďže rastúce riziko recesie a nové prípady ochorenia COVID-19 v Číne vyvolali obavy o globálny dopyt.



Úrady v Číne zintenzívnili testovanie na nový koronavírus v Šanghaji a ďalších veľkých mestách, keďže počet nových prípadov nákazy opäť stúpa.



Ropa je tiež pod tlakom silného dolára, ktorý dosiahol niekoľkoročné maximá pre obavy z ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb a eskalácie vojny na Ukrajine. Silný dolár robí ropu drahšou pre kupujúcich s inými menami.



Straty ropy však obmedzuje napätý trh a minulotýždňové rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov z aliancie OPEC+ vrátane Ruska znížiť produkciu o 2 milióny barelov denne.



"V budúcom roku tak dokonca hrozí nedostatočná ponuka, pretože zníženie produkcie aliancie OPEC+ má platiť do konca roka 2023," uvádza sa v správe Commerzbank.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v utorok o 18.42 h SELČ predával po 89,31 USD (91,85 eura). To bolo o 1,82 USD alebo 2 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,70 USD alebo 1,77 % na 94,49 USD za barel.



(1 EUR = 0,9723 USD)