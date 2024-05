New York 21. mája (TASR) - Ceny ropy klesli v utorok popoludní o viac ako 1 USD, keďže inflácia v USA zostáva vysoká. Obchodníci preto očakávajú, že centrálna banka Fed ponechá úrokové sadzby vyššie dlhší čas, ako sa čakalo, čo by mohlo ovplyvniť dopyt spotrebiteľov na čerpacích staniciach. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v utorok o 18.22 h SELČ predával po 78,54 USD (72,29 eura). To bolo o 1,26 USD alebo 1,58 %, menej, ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,28 USD alebo 1,53 %, na 82,43 USD za barel.



(1 EUR = 1,0864 USD)