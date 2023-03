New York 7. marca (TASR) - Ceny ropy klesli v utorok večer o viac ako 2 USD za barel po piatich dňoch ziskov. Dôvodom boli komentáre šéfa centrálnej banky Fed Jeroma Powella, že pravdepodobne bude potrebné zvýšiť úrokové sadzby viac, ako sa očakávalo, vzhľadom na silné údaje z ekonomiky. To podporilo posilnenie dolára a naštartovalo pokles cien ropy. Silnejší dolár totiž zvyčajne znižuje dopyt po rope v krajinách, ktoré platia inými menami.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v utorok o 18.48 h SEČ predával po 78,01 USD (73,14 eura). To bolo o 2,45 USD alebo 3,05 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 2,28 USD alebo 2,65 % na 83,90 USD za barel.



(1 EUR = 1,0665 USD)