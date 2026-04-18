Ceny ropy klesli v závere týždňa o vyše 9 %
Otázny je vývoj cien na začiatku budúceho týždňa, keďže iránska armáda už v sobotu oznámila, že Hormuzský prieliv opäť uzatvára.
Autor TASR
Houston 18. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v závere piatkového obchodovania (17. 4.) pokles o viac než 9 %, pričom cena Brentu uzatvorila obchodovanie blízko 90 USD za barel (159 litrov). Za prudkým poklesom je piatkové oznámenie Iránu, že počas trvania prímeria v Libanone umožní plavbu obchodných lodí a tankerov cez kritický Hormuzský prieliv. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni klesla v piatok na záver obchodovania o 9,01 USD (9,07 %) a uzatvorila ho na úrovni 90,38 USD (76,61 eura) za barel. Počas obchodovania klesla nakrátko o vyše 13 % k hranici 86 USD/barel. Bolo to krátko potom, ako Teherán oznámil otvorenie Hormuzského prielivu. Za celý týždeň potom zaznamenala pokles približne o 5 %.
Ešte výraznejšie klesla v piatok cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom. Obchodovanie ukončila na úrovni 83,85 USD/barel, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje pokles o 10,84 USD (11,45 %). Počas obchodovania klesla nakrátko k hranici 80,50 USD za barel. Za celý týždeň zaznamenala pokles zhruba o 13 %.
Otázny je vývoj cien na začiatku budúceho týždňa, keďže iránska armáda už v sobotu oznámila, že Hormuzský prieliv opäť uzatvára. Ako dôvod uviedla pokračovanie blokády iránskych prístavov zo strany Spojených štátov a dodala, že pokiaľ USA neustúpia od blokády, situácia zostane pod kontrolou Teheránu.
(1 EUR = 1,1797 USD)
