< sekcia Ekonomika
Ceny ropy klesli vďaka zmierňovaniu napätia na Blízkom východe
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.15 h SELČ 94,90 USD (81,97 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 3. septembra (TASR) - Ceny ropy sa v úvode štvrtkového obchodovania znížili. Pomohli tomu náznaky, že najnovšie napätie na Blízkom východe sa zmierňuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.15 h SELČ 94,90 USD (81,97 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 0,73 USD (0,76 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 90,49 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bolo oslabenie o 0,52 USD, čiže o 0,57 %.
Prezident USA Donald Trump v stredu (2. 9.) vyhlásil, že americké sily zasiahli iránske radarové a raketové systémy, ale obnovená americká kampaň proti Iránu podľa neho nebude trvať „príliš dlho“.
Zlacnenie ropy podporili aj správy o tom, že Irak v auguste zvýšil vývoz ropy na približne 2,34 milióna barelov denne zo zhruba 1,35 milióna barelov denne v júli. Očakáva sa, že aj septembrový iracký vývoz sa zvýši, keďže kupcov povzbudzujú výrazné zľavy.
(1 EUR = 1,1578 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.15 h SELČ 94,90 USD (81,97 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 0,73 USD (0,76 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 90,49 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bolo oslabenie o 0,52 USD, čiže o 0,57 %.
Prezident USA Donald Trump v stredu (2. 9.) vyhlásil, že americké sily zasiahli iránske radarové a raketové systémy, ale obnovená americká kampaň proti Iránu podľa neho nebude trvať „príliš dlho“.
Zlacnenie ropy podporili aj správy o tom, že Irak v auguste zvýšil vývoz ropy na približne 2,34 milióna barelov denne zo zhruba 1,35 milióna barelov denne v júli. Očakáva sa, že aj septembrový iracký vývoz sa zvýši, keďže kupcov povzbudzujú výrazné zľavy.
(1 EUR = 1,1578 USD)