Ceny ropy klesli, za mesiac máj však smerujú k výraznému rastu

Londýn 29. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok pokles o približne 3 %. Náladu na trhoch ovplyvnil slabý dopyt po pohonných látkach v Spojených štátoch, obavy z druhej vlny epidémie nového koronavírusu v Južnej Kórei a zhoršenie vzťahov medzi Čínou a USA. Ceny v obidvoch prípadoch, ako v prípade ropy Brent, tak aj americkej ropy WTI, smerujú k týždennému poklesu, za celý mesiac však k vysokému rastu.



Ceny v piatok výrazne ovplyvnili informácie amerického ministerstva energetiky, podľa ktorých zásoby ropy a ropných destilátov v USA za minulý týždeň prudko vzrástli. Navyše sa zvyšuje napätie medzi Pekingom a Washingtonom, tentoraz za zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu, ktorý podľa kritikov ukončí autonómiu tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 12.29 h SELČ 34,33 USD (31,16 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 96 centov (2,72 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 32,67 USD/barel. To znamená pokles o 1,04 USD alebo o 3,09 %.



Obidva kontrakty zároveň smerujú k prvému týždennému poklesu po niekoľkých týždňoch rastu po sebe. Vývoj v predchádzajúcich týždňoch však znamená, že za celý máj by mali ceny v obidvoch prípadoch zaznamenať výrazný rast.



(1 EUR = 1,1016 USD)