Ceny ropy klesli za týždeň smerujú k poklesu zhruba o desatinu
Napriek výraznému poklesu cien však analytici upozorňujú, že akékoľvek zotavenie produkcie a prepravy ropy, plynu a ďalších komodít cez Hormuzský prieliv bude iba postupné.
Autor TASR
Singapur 29. mája (TASR) - Ceny ropy klesli v piatok o viac než percento. Trhy tak reagovali na informácie, že USA a Irán by čoskoro mohli uzatvoriť dohodu o predĺžení prímeria, čo by viedlo k zníženiu geopolitického napätia a uvoľneniu zablokovaného Hormuzského prielivu. Ceny ropy klesajú aj z pohľadu celého týždňa, pričom od konca predchádzajúceho týždňa zaznamenali pokles zhruba o desatinu. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.13 h SELČ 92,60 USD (79,71 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,11 USD (1,18 %). Za celý týždeň predbežne klesla o 10,5 %, čo je najvýraznejší týždenný pokles od začiatku apríla.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom, dosiahla 87,82 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 1,08 USD (1,21 %). Od konca minulého týždňa klesla doteraz približne o 9,2 %. To je zasa najvýraznejší pokles od polovice apríla.
K poklesu na začiatku piatkového obchodovania došlo po informáciách o blížiacej sa dohode medzi USA a Iránom o predĺžení prímeria a zrušení obmedzení o plavbe cez Hormuzský prieliv. Aj keď dohodu Washington a Teherán ešte nedosiahli, sú k tomu podľa amerického viceprezidenta J. D. Vancea blízko. Hormuzský prieliv je kľúčová trasa, ktorou sa prepravuje pätina celosvetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
Napriek výraznému poklesu cien však analytici upozorňujú, že akékoľvek zotavenie produkcie a prepravy ropy, plynu a ďalších komodít cez Hormuzský prieliv bude iba postupné. Dôvodom je rozsiahle poškodenie viacerých zariadení na produkciu ropy aj LNG v krajinách Blízkeho východu.
(1 EUR = 1,1617 USD)
