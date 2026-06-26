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Ceny ropy klesli, za týždeň smerujú k poklesu o takmer desatinu
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.37 h SELČ 74,12 USD (65,35 eura) za barel.
Autor TASR
Naí Dillí 26. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok pokles o viac než 1,5 %, pričom cena Brentu klesla k hranici 74 USD za barel (159 litrov). Za celý týždeň smerujú ceny v obidvoch prípadoch k poklesu o takmer desatinu. Vývoj na trhu ovplyvnili informácie o zvyšujúcej sa nakládke ropy na tankery v Perzskom zálive, napriek útoku na jedno z plavidiel pri pobreží Ománu. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.37 h SELČ 74,12 USD (65,35 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,14 USD (1,51 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 70,75 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,17 USD (1,63 %). Za celý týždeň smerujú ceny ropy k poklesu zhruba o 8 %.
Vo štvrtok (25. 6.) zaznamenali ceny komodity rast približne o 2 %, keď trhy reagovali na informácie o útoku na jedno z obchodných plavidiel neďaleko brehov Ománu. Medzinárodná námorná organizácia OSN na to oznámila dočasné pozastavenie plánu evakuácie uviaznutých lodí cez Hormuzský prieliv.
V piatok však vývoj cien ovplyvnili správy o tom, že saudskoarabský ropný koncern Saudi Aramco po takmer štyroch mesiacoch obnovil nakládku ropy vo svojom termináli Ras Tanura v Perzskom zálive. Uviedla to spoločnosť LSEG, podľa ktorej bolo vidieť nakládku na dva obrie tankery typu VLCC, pričom ďalší na nakládku čakal.
„Ceny ropy idú nadol. Trhy reagujú na rastúci počet tankerov opúšťajúcich Hormuzský prieliv, zatiaľ čo dopyt z Číny sa zatiaľ nezvyšuje,“ povedal June Goh, analytik zo spoločnosti Sparta Commodities. Čína je najväčší dovozca ropy na svete a vývoj dopytu v tejto krajine má výrazný vplyv na ceny komodity.
(1 EUR = 1,1342 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.37 h SELČ 74,12 USD (65,35 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,14 USD (1,51 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 70,75 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,17 USD (1,63 %). Za celý týždeň smerujú ceny ropy k poklesu zhruba o 8 %.
Vo štvrtok (25. 6.) zaznamenali ceny komodity rast približne o 2 %, keď trhy reagovali na informácie o útoku na jedno z obchodných plavidiel neďaleko brehov Ománu. Medzinárodná námorná organizácia OSN na to oznámila dočasné pozastavenie plánu evakuácie uviaznutých lodí cez Hormuzský prieliv.
V piatok však vývoj cien ovplyvnili správy o tom, že saudskoarabský ropný koncern Saudi Aramco po takmer štyroch mesiacoch obnovil nakládku ropy vo svojom termináli Ras Tanura v Perzskom zálive. Uviedla to spoločnosť LSEG, podľa ktorej bolo vidieť nakládku na dva obrie tankery typu VLCC, pričom ďalší na nakládku čakal.
„Ceny ropy idú nadol. Trhy reagujú na rastúci počet tankerov opúšťajúcich Hormuzský prieliv, zatiaľ čo dopyt z Číny sa zatiaľ nezvyšuje,“ povedal June Goh, analytik zo spoločnosti Sparta Commodities. Čína je najväčší dovozca ropy na svete a vývoj dopytu v tejto krajine má výrazný vplyv na ceny komodity.
(1 EUR = 1,1342 USD)