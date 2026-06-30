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Ceny ropy klesli zhruba o 1 %, Brent skĺzol k hranici 72 USD/barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.11 h SELČ 72,26 USD (63,35 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 30. júna (TASR) - Po raste v závere predchádzajúceho obchodovania sa ceny ropy v utorok vrátili k poklesu a k tomu smerujú aj za celý mesiac. Trhy v súčasnosti čakajú na rokovania medzi USA a Iránom v katarskej Dauhe, od ktorých si sľubujú zmiernenie najnovšieho zvýšeného napätia medzi štátmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.11 h SELČ 72,26 USD (63,35 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 89 centov (1,22 %). Aktívnejší septembrový kontrakt (augustový exspiruje v utorok) zaznamenal pokles o 0,4 % (31 centov) na 73,60 USD/barel.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 70,20 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 55 centov alebo 0,78 %.
„Investori dúfajú v pozitívny vývoj rokovaní v Dauhe, aj keď návrat prepravy tovarov cez Hormuzský prieliv do stavu spred vojny je zatiaľ v nedohľadne,“ povedal Tim Waterer, hlavný analytik spoločnosti KCM Trade.
V obidvoch prípadoch smeruje cena ropy k poklesu aj za celý mesiac. V prípade Brentu je oproti uzávierke v posledný obchodný deň minulého mesiaca (29. 5.) nižšia približne o 22 %. Cena WTI je v porovnaní so záverom obchodovania 29. mája nižšia o 19 %. Cena Brentu aj WTI sú tak už takmer na úrovni spred začiatku vojny na Blízkom východe, ktorá vypukla potom, ako USA a Izrael 28. februára napadli Irán.
(1 EUR = 1,1406 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.11 h SELČ 72,26 USD (63,35 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 89 centov (1,22 %). Aktívnejší septembrový kontrakt (augustový exspiruje v utorok) zaznamenal pokles o 0,4 % (31 centov) na 73,60 USD/barel.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 70,20 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 55 centov alebo 0,78 %.
„Investori dúfajú v pozitívny vývoj rokovaní v Dauhe, aj keď návrat prepravy tovarov cez Hormuzský prieliv do stavu spred vojny je zatiaľ v nedohľadne,“ povedal Tim Waterer, hlavný analytik spoločnosti KCM Trade.
V obidvoch prípadoch smeruje cena ropy k poklesu aj za celý mesiac. V prípade Brentu je oproti uzávierke v posledný obchodný deň minulého mesiaca (29. 5.) nižšia približne o 22 %. Cena WTI je v porovnaní so záverom obchodovania 29. mája nižšia o 19 %. Cena Brentu aj WTI sú tak už takmer na úrovni spred začiatku vojny na Blízkom východe, ktorá vypukla potom, ako USA a Izrael 28. februára napadli Irán.
(1 EUR = 1,1406 USD)