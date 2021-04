Ceny ropy klesli zhruba o 2 %

New York 30. apríla (TASR) - Ceny ropy klesli v piatok približne o 2 %, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 67 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch stále ovplyvňuje nepriaznivá pandemická situácia v Indii. Krajina, ktorá je jedným z najväčších dovozcov ropy na svete, zaznamenala vo štvrtok (29. 4.) nový rekord v počte infikovaných novým koronavírusom.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 18.25 h SELČ 67,22 USD (55,64 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,34 USD (1,95 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 63,52 USD za barel. Oproti štvrtkovej uzávierke to znamená pokles o 1,49 USD alebo 2,29 %.