Ceny ropy padli zhruba o 2 %, Brent skĺzol k 109 USD za barel

Tokio 16. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli zhruba o 2 %, pričom cena ropy Brent skĺzla k hranici 109 USD za barel (159 litrov). Vývoj na ropných trhoch na začiatku tohto týždňa ovplyvnil výber ziskov po tom, ako v závere minulého týždňa vzrástli ceny približne o 4 %. V raste pokračovali spočiatku aj na začiatku pondelkového obchodovania, neskôr sa však vývoj otočil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.24 h SELČ 109,19 USD (105,14 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,36 USD (2,12 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 108,35 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,14 USD alebo 1,94 %.



V závere minulého týždňa pritom ceny Brentu aj WTI vzrástli približne o 4 % a na začiatku pondelkového obchodovania sa ešte zvýšili zhruba o 1 %. Cena WTI sa v pondelok pred začiatkom poklesu dostala až na 111,71 USD/barel, čo predstavovalo najvyššiu cenu v prípade tejto ropy od 28. marca.



(1 EUR = 1,0385 USD)