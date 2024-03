Ceny ropy klesli zhruba o 2 %, cena Brentu skĺzla pod 86 USD za barel

New York 20. marca (TASR) - Po dosiahnutí niekoľkomesačného maxima zaznamenali ceny ropy v stredu pokles približne o 2 %, pričom cena Brentu skĺzla pod hranicu 86 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvňovali očakávania krokov americkej centrálnej banky (Fed). Tá medzitým rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 19.00 h SEČ 85,69 USD (79,02 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,69 USD (1,93 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom, ktorý v stredu exspiruje, dosiahla 81,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,90 USD alebo 2,28 %.



Čakanie na rozhodnutie menového výboru Fedu, ktorý medzičasom oznámil, že ponechal hlavnú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni v pásme od 5,25 do 5,50 %, malo tak na trhy výraznejší vplyv než informácie z amerického ministerstva energetiky o poklese ropných zásob v USA. Tie sa za minulý týždeň znížili o 2 milióny barelov po tom, ako v predchádzajúcom týždni klesli o 1,5 milióna barelov. Ekonómovia pritom počítali s miernym rastom zásob ropy.



(1 EUR = 1,0844 USD)