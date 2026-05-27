Ceny ropy klesli zhruba o 2 %, cena Brentu skĺzla pod 98 USD za barel
Autor TASR
Peking 27. mája (TASR) - Po raste v predchádzajúcom obchodovaní zhruba o 4 % sa vývoj cien ropy v stredu otočil. Ceny komodity zaznamenali pokles približne o 2 % a cena Brentu skĺzla pod hranicu 98 USD za barel (159 litrov). Trhy momentálne vyčkávajú na výsledky rokovaní medzi USA a Iránom. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.21 h SELČ 97,98 USD (84,22 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,60 USD (1,61 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom, dosiahla 91,90 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,99 USD (2,12 %).
V utorok (26. 5.) sa ceny ropy výrazne zvýšili po tom, ako americká armáda uskutočnila nové útoky proti Iránu, konkrétne na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode v Hormuzskom prielive, pričom uviedla, že tak konala „v sebaobrane“. Irán to označil za hrubé porušenie prímeria, čo znížilo šance na rýchle ukončenie vojny. Napätie ešte zvýšil Izrael, s ktorým USA koncom februára Irán napadli. Izrael opätovne zaútočil na Libanon, čo rovnako skomplikovalo mierové rozhovory. Na druhej strane, informácie, že niektoré tankery so skvapalneným zemným plynom (LNG) preplávali v minulých dňoch cez Hormuzský prieliv, posilnili očakávania, že kritickú námornú trasu sa podarí otvoriť.
(1 EUR = 1,1634 USD)
