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< sekcia Ekonomika

Ceny ropy klesli zhruba o 2 %, cena Brentu skĺzla k 71 USD za barel

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 68,30 USD/barel.

Autor TASR
New York 1. júla (TASR) - Ceny ropy klesli v stredu približne o 2 % potom, ako optimizmus v súvislosti s rokovaniami medzi USA a Iránom zmiernil obavy z nedostatočných dodávok komodity na svetové trhy. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 19.15 h SELČ 71,33 USD (62,66 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,62 USD (2,22 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 68,30 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,20 USD (1,73 %). V obidvoch prípadoch klesli ceny komodity na najnižšiu úroveň za viac než štyri mesiace.

V stredu sa začali v katarskej Dauhe nepriame technické rokovania medzi USA a Iránom, pričom americký prezident Donald Trump uviedol, že sa dosiahol pokrok. „Rokovania sú považované za pozitívne, čo tlačí ceny ropy nadol,“ povedal analytik zo Saxo Bank Ole Hansen. Zároveň nevylúčil, že v nasledujúcom období by mohli klesnúť ešte výraznejšie.

(1 EUR = 1,1383 USD)
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