Ceny ropy klesli zhruba o 2%

Londýn 10. júla (TASR) - Ceny ropy klesli približne o 2 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 69 USD za barel (159 litrov). Investori zvažujú prípadné dôsledky krokov amerického prezidenta Donalda Trumpa v oblasti ciel. Trump oznámil viacerým krajinám zavedenie vysokých ciel, čo môže viesť k spomaleniu rastu svetovej ekonomiky a následne ovplyvniť dopyt po rope. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 19.24 h SELČ 68,79 USD (58,75 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,40 USD (1,99 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 66,72 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,66 USD, alebo 2,43 %.



(1 EUR = 1,1709 USD)