Ceny ropy klesli zhruba o 2,5 %, pokles zaznamenali za celý týždeň

New York 25. februára (TASR) - Ceny ropy klesli na záver tohto týždňa zhruba o 2,5 % a pokles zaznamenali aj za celý týždeň. Ich vývoj do veľkej miery ovplyvnili náznaky predstaviteľa americkej centrálnej banky (Fed), že zníženie úrokových sadzieb by sa mohlo oproti pôvodným plánom odložiť minimálne o dva mesiace. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli klesla na záver piatkového (23. 2.) obchodovania o 2,05 USD (2,45 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 81,62 USD (75,34 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI klesla v závere obchodovania o 2,12 USD (2,7 %) a obchodovanie na konci tohto týždňa uzatvorila na úrovni 76,49 USD/barel. Za celý týždeň zaznamenala cena Brentu pokles približne o 2 % a v prípade ceny WTI pokles predstavoval viac než 3 %.



Fed by mohol posunúť začiatok znižovania úrokových sadzieb o niekoľko mesiacov, minimálne o dva. Naznačil to koncom tohto týždňa guvernér Fedu Christopher Waller. Vo štvrtok (22. 2.) uviedol, že Fed by mal so znižovaním úrokových sadzieb "počkať ešte pár mesiacov". Takýto krok centrálnej banky môže spomaliť tempo rastu ekonomiky a zasiahnuť do dopytu po rope. Centrálna banka drží od júla hlavnú úrokovú sadzbu v pásme od 5,25 do 5,50 % a podľa zápisu zo zasadnutia menového výboru Fedu z konca januára sa jej predstavitelia stále obávajú "príliš skorej" redukcie sadzieb.



"Reakcia trhov sa dostavila, keďže tie sa momentálne iba snažia odhadnúť, akým smerom sa situácia bude uberať," povedal na margo vývoja cien ropy Tim Snyder, ekonóm zo spoločnosti Matador Economics. Niektorí analytici však tvrdia, že dopyt je stále dostatočný napriek vplyvu vysokých úrokových sadzieb vrátane tých v USA.



Na ceny ropy ku koncu týždňa vplývali aj informácie o počte ropných vrtov v Spojených štátoch. Počet aktívnych ropných vrtov v USA, ktoré naznačujú budúcu produkciu, sa tento týždeň zvýšil na 503, uviedla spoločnosť Baker Hughes. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená zvýšenie o šesť vrtov a najvýraznejší rast od novembra minulého roka.



(1 EUR = 1,0834 USD)