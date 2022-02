Ceny ropy klesli zhruba o 4 %

New York 15. februára (TASR) - Ceny ropy klesli v utorok približne o 4 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 93 USD a cena WTI k 91,50 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na informácie o čiastočnom zmierňovaní napätia na rusko-ukrajinských hraniciach.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 19.25 h SEČ 92,92 USD (81,90 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 3,56 USD (3,69 %). V pondelok (14. 2.) zaznamenala cena Brentu najvyššiu úroveň od septembra 2014, keď zaznamenala 96,78 USD/barel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 91,56 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,90 USD alebo 4,09 %. Aj cena WTI dosiahla v pondelok najvyššiu úroveň od septembra 2014, a to 95,82 USD/barel.



Obavy na trhoch z predchádzajúcich dní zmiernilo oznámenie Moskvy, že po cvičeniach v blízkosti ukrajinských hraníc Rusko časť vojakov sťahuje späť na základne. Nebolo jasné, o aký počet vojakov ide, stačilo to však na to, aby ropné trhy zareagovali.



Investori okrem toho sledujú aj rozhovory o obnovení jadrovej dohody medzi Iránom a západnými štátmi. Pozitívny výsledok by znamenal návrat väčšieho objemu iránskej ropy na svetové trhy.



(1 EUR = 1,1345 USD)