Ceny ropy klesli zhruba o 4 %, cena Brentu skĺzla k 66 USD/barel

New York 19. mája (TASR) - Ceny ropy sa v stredu prepadli zhruba o 4 %, pričom cena Brentu klesla k hranici 66 USD za barel (159 litrov). Trhy sa opäť začali obávať zhoršenia dopytu po rope v dôsledku rastúceho počtu infikovaných novým koronavírusom v Ázii. Nervozitu na trhoch zvyšuje aj zrýchľujúca sa inflácia, ktorá podľa investorov môže dotlačiť americkú centrálnu banku k skoršiemu zvýšeniu úrokových sadzieb, čo by zasiahlo do tempa rastu ekonomiky.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 17.14 h SELČ 66,04 USD (54,08 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 2,67 USD (3,89 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 62,69 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 2,80 USD alebo 4,28 %.



Náladu na trhoch ovplyvňuje dramatická pandemická situácia v Indii, ktorá je tretím najväčším dovozcom ropy. Situácia sa však komplikuje aj v ďalších ázijských krajinách. Počty infikovaných sa zvýšili v Japonsku, na Taiwane, v Thajsku aj vo Vietname, čo viedlo k novým obmedzeniam. To sa môže odraziť na dopyte po rope.



K tomu sa pridáva neistota v súvislosti s infláciou, ktorá prinútila investorov obmedziť expozíciu voči riskantnejším aktívam, ako je ropa. Napriek signálom od americkej centrálnej banky, že s nízkymi úrokovými sadzbami by hýbať nemala a na súčasnej úrovni blízko nuly by mali zostať do konca roka 2023, mnohí investori očakávajú, že k zvýšeniu pristúpi skôr.



Ceny ropy môžu v stredu ešte ovplyvniť informácie amerického ministerstva energetiky. To zverejní údaje o vývoji zásob ropy a ropných produktov v USA za minulý týždeň.