Ceny ropy klesli zhruba o 4 %, cena Brentu skĺzla pod 93 USD za barel

New York 14. novembra (TASR) - Ceny ropy klesli zhruba o 4 %, pričom cena ropy Brent skĺzla pod hranicu 93 USD za barel (159 litrov). Na trhy vplývajú najmä obavy zo slabšieho dopytu zo strany Číny. Dopyt po rope ovplyvňuje aj silnejší dolár. Informovala o tom agentúra Bloomberg.



"Ceny ropy ťahajú nadol slabé krátkodobé vyhliadky dopytu," povedal analytik zo spoločnosti OANDA Edward Moya. Ako dodal, situácia v Číne, čo sa týka covidu, sa nezlepšuje.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 20.38 h SEČ 92,75 USD (89,98 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 3,24 USD (3,38 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 85,43 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,53 USD alebo 3,97 %.



(1 EUR = 1,0308 USD)