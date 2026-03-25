Ceny ropy klesli zhruba o 4 %, cena Brentu skĺzla pod 100 USD/barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.22 h SEČ 99,96 USD (86,38 eura) za barel.
Autor TASR
Singapur 25. marca (TASR) - Ceny ropy pokračujú v prudkých výkyvoch. Po utorkovom (24. 3.) raste o takmer 5 % zaznamenali v stredu pokles približne o 4 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 100 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili najnovšie správy, že USA odovzdali Iránu 15-bodový mierový plán. To zvýšilo šance na zmiernenie súčasných problémov pri dodávkach ropy a plynu z krajín Blízkeho východu. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.22 h SEČ 99,96 USD (86,38 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 4,53 USD (4,34 %). Krátko predtým klesla až na 97,57 USD/barel.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s májovým kontraktom, dosiahla 89,04 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,31 USD (3,58 %). Predtým zaznamenala pokles až na 86,72 USD/barel.
„Zvýšili sa očakávania, že dôjde k uzatvoreniu prímeria a vývoj na trhu ovplyvňuje aj výber ziskov investormi,“ povedal Hirojuki Kikusawa, hlavný stratég zo spoločnosti Nissan Securities Investment. „Či však budú rokovania úspešné, je naďalej neisté,“ dodal.
Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že „USA napredujú v rokovaniach o ukončení vojny s Iránom“. Okrem toho viaceré zdroje informovali, že Washington zaslal Iránu 15-bodový plán na urovnanie konfliktu. Podľa izraelských médií plán zahrnuje ukončenie iránskeho jadrového programu, ako aj otvorenie Hormuzského prielivu. Niektorí analytici sú však skeptickí, čo sa týka pokroku takýchto rokovaní, a očakávajú, že výkyvy na trhoch budú pokračovať.
(1 EUR = 1,1572 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.22 h SEČ 99,96 USD (86,38 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 4,53 USD (4,34 %). Krátko predtým klesla až na 97,57 USD/barel.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s májovým kontraktom, dosiahla 89,04 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,31 USD (3,58 %). Predtým zaznamenala pokles až na 86,72 USD/barel.
„Zvýšili sa očakávania, že dôjde k uzatvoreniu prímeria a vývoj na trhu ovplyvňuje aj výber ziskov investormi,“ povedal Hirojuki Kikusawa, hlavný stratég zo spoločnosti Nissan Securities Investment. „Či však budú rokovania úspešné, je naďalej neisté,“ dodal.
Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že „USA napredujú v rokovaniach o ukončení vojny s Iránom“. Okrem toho viaceré zdroje informovali, že Washington zaslal Iránu 15-bodový plán na urovnanie konfliktu. Podľa izraelských médií plán zahrnuje ukončenie iránskeho jadrového programu, ako aj otvorenie Hormuzského prielivu. Niektorí analytici sú však skeptickí, čo sa týka pokroku takýchto rokovaní, a očakávajú, že výkyvy na trhoch budú pokračovať.
(1 EUR = 1,1572 USD)