Ceny ropy klesli zhruba o 5 %
Za prudkým poklesom sú najnovšie vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré naznačili zmierňovanie napätia medzi USA a Iránom.
Autor TASR
Peking 2. februára (TASR) - Ceny ropy klesli v pondelok približne o 5 % a smerujú k najvýraznejšiemu poklesu za viac než šesť mesiacov. Za prudkým poklesom sú najnovšie vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré naznačili zmierňovanie napätia medzi USA a Iránom. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 9.23 h SEČ 66,04 USD (55,41 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 3,28 USD (4,73 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 61,93 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,28 USD (5,08 %).
V predchádzajúcich obchodovaniach pritom cena ropy Brent dosiahla najvyššiu úroveň za posledného pol roka a cena WTI najvyššiu hodnotu od septembra. Reagovali tak na rastúce napätie medzi USA a Iránom, ktorý je jedným z najväčších producentov v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Následne však Trump oznámil, že Irán s USA komunikuje a má záujem o uzatvorenie dohody. Rokovania by sa podľa médií mohli uskutočniť v Turecku. Obavy z konfliktu na Blízkom východe tak klesli, čo sa odrazilo aj na vývoji cien ropy.
(1 EUR = 1,1919 USD)
