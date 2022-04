Ceny ropy klesli zhruba o 5 %, Brent sa dostal pod 101 USD/barel

New York 6. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali pokles o vyše 5 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 101 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na dohodu štátov Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) o uvoľnení ropy zo strategických rezerv. Navyše na ceny čiastočne zapôsobili aj informácie z USA, že zásoby ropy v Spojených štátoch minulý týždeň vzrástli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



IEA oznámila, že členské krajiny sa dohodli na uvoľnení 120 miliónov barelov ropy zo svojich strategických rezerv. Polovicu z tohto objemu poskytnú Spojené štáty a zvyšok ostatní členovia IEA. Navyše americké ministerstvo energetiky v stredu informovalo, že ropné zásoby v USA v minulom týždni vzrástli, a to zhruba o 2 milióny barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 20.26 h SELČ 100,97 USD (92,44 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 5,67 USD (5,32 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 96,33 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 5,63 USD alebo 5,52 %.



(1 EUR = 1,0923 USD)