Ceny ropy klesli

New York 13. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli v reakcii na údaje amerického ropného inštitútu API, ktoré ukázali, že zásoby ropy v USA vzrástli za týždeň do 8. mája až o 7,6 milióna barelov, zatiaľ čo analytici očakávali, že stúpnu o 4,1 milióna barelov.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v stredu o 19.04 h SELČ predával po 25,29 USD (23,25 eura). To bolo o 49 centov alebo 1,90 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 77 centov alebo 2,57 % na 29,21 USD za barel.



(1 EUR = 1,0875 USD)