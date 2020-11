Ceny ropy klesli

New York 19. novembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli. Dôvodom sú obavy z krátkodobého oslabenia dopytu po palive pre prudký nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 v USA a v Európe a s tým spojené blokády a obmedzenia. Tie prevážili aj vyhliadky na vakcínu proti ochoreniu, ktorá by mohla byť už čoskoro k dispozícii.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v decembri sa vo štvrtok o 18.39 h SEČ predával po 41,50 USD (35,07 eura). To bolo o 32 centov alebo 0,77 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 38 centov alebo 0,86 % na 43,96 USD za barel.