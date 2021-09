Ceny ropy klesli

New York 29. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu večer klesli, už druhý deň po sebe. Obchodníci tak zareagovali na správu o nečakanom zvýšení zásob komodity, benzínu a destilátov v USA minulý týždeň.



Konkrétne sa zásoby ropy v Spojených štátoch v týždni do 24. septembra zvýšili o 4,578 milióna barelov. Skončilo sa tak sedemtýždňové obdobie ich vytrvalého poklesu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v stredu o 19.16 h SELČ predával po 75,07 SD (64,42 eura). To bolo o 22 centov alebo 0,29 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 32 centov alebo 0,40 % na 78,77 USD za barel.