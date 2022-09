New York 21. septembra (TASR) - Ropa v stredu popoludní vymazala predchádzajúce zisky a jej ceny klesli pred stretnutím Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky. Vývoj na trhu ovplyvnila správa o zvýšení zásoby ropy v USA minulý týždeň, zatiaľ čo dopyt po nafte klesol na najnižšiu sezónnu úroveň za viac ako 10 rokov. K tomuto poklesu došlo v čase, keď spotreba zvyčajne stúpa.



Vývoj dopytu po nafte sa často považuje za ukazovateľ ekonomickej aktivity. Jeho pokles naznačuje, že prudko rastúca inflácia zasahuje odvetvia, ktoré sú poháňané palivami.



Ropa tak smeruje k svojej prvej štvrťročnej strate za viac ako dva roky pre obavy zo spomalenia globálneho hospodárstva, ktoré negatívne ovplyvňujú výhľad dopytu po energii.



Ekonómovia zároveň očakávajú, že Fed bude pokračovať v opatreniach na skrotenie inflácie, ktorá dosiahla 40-ročné maximum, aj keď to brzdí ekonomický rast. Rozhodnutie Fedu budú nasledovať aj ďalšie centrálne banky od Európy po Áziu, od ktorých sa tiež očakáva zvýšenie nákladov na pôžičky.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v stredu o 18.43 h SELČ predával po 83,38 USD (84,17 eura). To bolo o 56 centov alebo 0,67 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 51 centov alebo 0,56 % na 90,11 USD za barel.



(1 EUR = 0,9906 USD)