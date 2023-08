Ceny ropy klesli

New York 15. augusta (TASR) - Ropa v utorok popoludní zmazala predchádzajúce zisky a jej ceny výrazne klesli. Dôvodom boli neuspokojivé ekonomické údaje z Číny, ktoré vyvolali obavy obchodníkov o tempo rastu jej hospodárstva, a to aj po nečakanom znížení úrokových sadzieb centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



USA pritom oznámili nárast maloobchodných tržieb, ktorý prekonal aj odhady analytikov. To naznačuje, že americká ekonomika pokračovala v raste na začiatku 3. štvrťroka a darí sa jej vyhýbať recesii, čo podporilo dolár. Ale silnejšia americká mena má negatívny vplyv na ceny ropy, keďže zdržuje komoditu pre tých, ktorí platia inými menami.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v utorok o 18.49 h SELČ predával po 80,48 USD (73,66 eura). To bolo o 2,03 USD alebo 2,46 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,81 USD alebo 2,10 % na 84,40 USD za barel.



(1 EUR = 1,0926 USD)