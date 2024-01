Ceny ropy klesli

New York 2. januára (TASR) - Ceny ropy v utorok večer klesli. Obchodovanie v prvý pracovný deň v roku 2024 ovplyvnila nervozita na trhu v súvislosti s úrokovými sadzbami a napätím v Červenom mori, ktoré by mohlo viesť k narušeniu dodávok ropy z regiónu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári sa v utorok o 19.02 h SEČ predával po 71,15 USD (64,94 eura). To bolo o 50 centov alebo 0,70 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 40 centov alebo 0,52 % na 76,64 USD za barel.



(1 EUR = 1,0956 USD)