Ceny ropy klesli

Singapur 5. augusta (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno klesli. Dôvodom sú obavy zo spomalenia hospodárskeho rastu, aj keď zvýšené napätie na Blízkom východe vyvoláva zase určité obavy z prerušenia dodávok z tohto kľúčového regiónu a brzdí výraznejšie zníženie cien ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Ceny ropy minulý týždeň dosiahli najnižšie úrovne za osem mesiacov po sérii slabých ekonomických údajov z USA, ktoré zvýšili obavy, že najväčšia svetová ekonomika smeruje do recesie. Vyhliadky na recesiu u najväčšieho spotrebiteľa palív na svete sú zlým znamením pre budúci dopyt, aj keď nedávne údaje o vývoji zásob komodity ukazujú, že zvýšený dopyt po cestovaní počas letnej sezóny udržal spotrebu paliva na vysokej úrovni.



Obavy z rozšírenia konfliktu na Blízkom východe, ktoré by mohlo narušiť dodávky ropy z regiónu bohatého na ropu, však zostali v hre, keďže Izrael pokračoval v ofenzíve v Gaze.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v pondelok o 7.34 h SELČ predával po 72,99 USD (67,36 eura). To bolo o 53 centov alebo 0,72 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 46 centov alebo 0,60 % na 76.35 USD za barel.



(1 EUR = 1,0835 USD)