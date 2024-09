Ceny ropy klesli

New York 18. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli, pričom cena Brentu skĺzla bližšie k hranici 73 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity klesajú napriek tomu, že objem ropných zásob v USA za minulý týždeň klesol, a to výraznejšie, než sa čakalo. Trhy totiž vyčkávajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky o úrokových sadzbách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 19.10 h SELČ 73,27 USD (65,87 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 43 centov (0,58 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 70,9 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 0,60 USD, alebo 0,84 %.



Americký Úrad pre energetické informácie (EIA) v stredu zverejnil, že zásoby ropy v USA klesli v minulom týždni o 1,6 milióna barelov. To je podstatne výraznejší pokles, než predpokladali ekonómovia, ktorí očakávali pokles o 100.000 až 500.000 barelov. Na druhej strane, zásoby benzínu a ropných destilátov zaznamenali rast.



Podľa analytikov sa všetci teraz sústreďujú na rozhodnutie amerického Fedu, ktorý čoskoro oznámi rozhodnutie o úrokových sadzbách. Očakáva sa, že centrálna banka oznámi ich zníženie, prvé za viac než štyri roky.



(1 EUR = 1,1124 USD)