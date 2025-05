Ceny ropy klesli

New York 22. mája (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok popoludní klesli v reakcii na správu, že skupina producentov OPEC+ diskutuje o zvýšení ťažby v júli. To vyvolalo obavy z nadmernej ponuky na trhu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg News.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci, známi pod spoločným názvom OPEC+, diskutujú o tom, či na svojom stretnutí 1. júna schvália ďalšie zvýšenie produkcie, uviedla agentúra Bloomberg News. Zatiaľ sa nedosiahla žiadna konečná dohoda, uvádza sa v správe s odvolaním sa na delegátov.



Reuters zase predtým informovala, že skupina plánuje urýchliť zvyšovanie produkcie a do novembra by mohla priniesť na trhy až o 2,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne viac.



Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa vo štvrtok o 18.07 h SELČ predával po 61,20 USD (54,12 eura). To bolo o 37 centov alebo 0,60 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 51 centov alebo 0,79 % na 64,40 USD za barel.



(1 EUR = 1,1309 USD)