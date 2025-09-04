Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny ropy klesli

Na snímke prečerpávacia stanica na ropu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Komodita tak prehĺbila svoje straty z predchádzajúceho dňa, keďže investori a obchodníci čakajú na víkendové stretnutie aliancie OPEC+.

Autor TASR
Singapur 4. septembra (TASR) - Ceny ropy aj vo štvrtok ráno klesli. Komodita tak prehĺbila svoje straty z predchádzajúceho dňa, keďže investori a obchodníci čakajú na víkendové stretnutie aliancie OPEC+. A predpokladajú, že najväčší producenti zvážia ďalšie zvýšenie ťažby v októbri v snahe získať späť podiel na trhu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v stredu o 6.30 h SELČ predával po 63,48 USD (54,47 eura). To bolo o 49 centov alebo 0,77 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.

Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 46 centov alebo 0,68 % na 67,14 USD za barel.

Ďalší nárast ťažby členov OPEC+ by mohol zhoršiť očakávaný prebytok ropy na trhu, najmä počas zimného obdobia nižšieho dopytu, uviedli analytici spoločnosti ANZ Research.

Členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci (OPEC+) v období od apríla do septembra zvýšili produkciu o približne 2,2 milióna barelov denne.

Trhy čakajú tiež na vládne údaje o stave zásob ropy v USA, ktoré majú byť zverejnené vo štvrtok podvečer, o deň neskôr ako zvyčajne pre pondelkový (1. 9.) sviatok v USA.

(1 EUR = 1,1653 USD)





