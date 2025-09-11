< sekcia Ekonomika
Ceny ropy klesli
Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 1,07 USD alebo 1,59 % na 66,42 USD za barel.
Autor TASR
New York 11. septembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli pre obavy z nadmernej ponuky a oslabenia dopytu v USA, ktoré vykompenzovali aj obavy o dodávky v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe a ruskou vojnou na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa vo štvrtok o 18.10 h SELČ predával po 62,46 USD (53,45 eura). To bolo o 1,21 USD alebo 1,90 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 1,07 USD alebo 1,59 % na 66,42 USD za barel.
Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) predpovedala vo štvrtok, že vzhľadom na zvyšovanie ťažby ponuka ropy tento rok porastie rýchlejšie, ako sa očakávalo, v dôsledku čoho očakáva väčší prebytok komodity na trhu.
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci, skupina známa ako OPEC+, sa totiž cez víkend dohodli na ďalšom zvýšení produkcie od októbra.
