Ceny ropy kolíšu

New York 18. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok kolíšu. Najskôr totiž vzrástli v reakcii na útoky dronov na iracké ropné polia, ktoré viedli k pozastaveniu produkcie a tiež na silný letný dopyt po palivách, ale podvečer sa ich rast zastavil. A dokonca mierne klesli pre neistotu v súvislosti s colnou politikou USA. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v piatok o 17.14 h SELČ predával po 67,52 USD (57,96 eura). To bolo o 2 centy alebo 0,03 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 8 centov alebo 0,12 % na 69,44 USD za barel.



Útoky dronmi v irackom Kurdistane znížili produkciu až o 150.000 barelov denne, zatiaľ čo širšia regionálna nestabilita a izraelské útoky v Sýrii prispeli k nervozite na trhu. Podporu rope poskytol aj sezónny dopyt po cestovaní, pričom podľa prieskumov dosiahla globálna spotreba v júli v priemere 105,2 milióna barelov denne. A zároveň, zásoby ropy v USA minulý týždeň prudko klesli. Ale neistota ohľadom amerických ciel, ktorá sa nemusí vyriešiť do 1. augusta a plány hlavných producentov na zmiernenie škrtov v produkcii, obmedzili rast cien komodity. Ropa tak smeruje k týždennej strate o viac ako 1 %.



(1 EUR = 1,165 USD)