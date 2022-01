Ceny ropy za celý týždeň však vzrástli zhruba o 2 %

New York 23. januára (TASR) - Ceny ropy v závere týždňa klesli, vývoj na jeho začiatku však viedol k celotýždennému rastu už piaty týždeň po sebe. Od začiatku roka sa ceny ropy zvýšili približne o 10 %, pričom počas tohto týždňa vyskočili na 7-ročné maximum.



Vývoj na trhu v závere týždňa ovplyvnil nečakaný rast zásob ropy a benzínu v Spojených štátoch. Podľa ministerstva energetiky sa zásoby ropy zvýšili v minulom týždni prvý raz od novembra a zásoby benzínu vyskočili na 11-mesačné maximum. Pod pokles cien na záver týždňa sa podpísal aj výber ziskov investormi po tom, ako ceny suroviny v predchádzajúcich dňoch dosiahli najvyššiu úroveň od októbra 2014.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla na záver piatkového obchodovania (21. 1.) 87,89 USD (77,45 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 49 centov (0,55 %).



Cena americkej ropy WTI uzatvorila piatkové obchodovania na úrovni 85,14 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 41 centov alebo 0,48 %.



Za celý týždeň však zaznamenala cena WTI rast zhruba o 2 % a v rovnakom rozsahu vzrástla aj cena ropy Brent. Vývoj cien v predchádzajúcich dňoch ovplyvňovalo najmä zvýšené napätie na Blízkom východe a vo východnej Európe, pričom obidva regióny sa významnou mierou podieľajú na dodávkach ropy.



(1 EUR = 1,1348 USD)