Ceny ropy výrazne klesli, za celý týždeň však zaznamenali rast

New York 8. novembra (TASR) - Ceny ropy klesli v závere tohto týždňa zhruba o 4 %, pričom cena Brentu uzatvorila obchodovanie pod 40 USD za barel (159 litrov). Napätie na trhoch stále stupňuje zvyšujúci sa počet infikovaných novým koronavírusom v USA a Európe. Navyše, v súvislosti s americkými prezidentskými voľbami v piatok (6. 11.) ešte stále pretrvávala neistota, pričom v tom čase mal bližšie k víťazstvu demokratický kandidát Joe Biden. Za celý týždeň však ceny ropy evidovali výrazný rast.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s januárovým kontraktom zaznamenala na záver piatkového obchodovania 39,45 USD (33,24 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 1,48 USD (3,62 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v decembri dosiahla na záver piatkového obchodovania 37,14 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,65 USD alebo 4,25 %.



Vďaka rastu cien v priebehu týždňa bol však vývoj za celý týždeň opačný. Cena ropy WTI sa za celý týždeň zvýšila o 4,3 % a cena ropnej zmesi Brent zaznamenala rast až o 5,8 %.



(1 EUR = 1,1870 USD)