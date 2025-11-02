< sekcia Ekonomika
Ceny ropy koncom týždňa mierne vzrástli
Autor TASR
Houston 2. novembra (TASR) - Ceny ropy ukončili piatkové obchodovanie (31. 10.) miernym rastom. Obchodovanie však bolo plné výkyvov, keď najskôr médiá informovali, že americký prezident Donald Trump zvažuje útoky vo Venezuele, neskôr to však Trump poprel. Za celý týždeň však ceny ropy klesli, pričom ich vývoj ovplyvnili informácie o plánoch ropných producentov opäť zvýšiť ťažbu, ako aj údaje z čínskeho priemyslu o poklese aktivity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent vzrástla na záver piatkového obchodovania o sedem centov (0,11 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 65,07 USD (56,32 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI uzatvorila obchodovanie na úrovni 60,98 USD/barel. Znamená to zvýšenie o 41 centov alebo o 0,68 %.
Za celý týždeň však ceny ropy mierne klesli. Cena Brentu zaznamenala pokles o 1,32 % a cena WTI o 0,85 %.
Počas týždňa vývoj na trhu ovplyvnilo niekoľko faktorov, medzi nimi najmä informácie, že štáty zoskupené v OPEC+ plánujú na víkendovom zasadnutí opäť zvýšiť produkciu. Schôdzka ôsmich kľúčových štátov OPEC+ sa uskutoční v nedeľu. Navyše, aktivita v čínskom priemysle v októbri klesla, už siedmy mesiac po sebe a pokles bol výraznejší, než sa čakalo.
K tomu sa pridali údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA). Ten oznámil, že produkcia ropy v USA dosiahla minulý týždeň rekordných 13,6 milióna barelov denne.
(1 EUR = 1,1554 USD)
