Ceny ropy koncom týždňa vzrástli, rast bol tretí najvyšší tento rok

Londýn 5. marca (TASR) - Ceny ropy v závere tohto týždňa vzrástli o viac než dolár a rast zaznamenali aj za celý týždeň, pričom týždenný rast bol tretí najvýraznejší od začiatku roka. Napriek výkyvom počas týždňa ich do veľkej miery podporil opätovný optimizmus trhov, že dopyt Číny po rope bude rásť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla na konci piatkového (3. 3.) obchodovania rast o 1,08 USD (1,27 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 85,83 USD (80,86 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom vzrástla v závere obchodovania o 1,52 USD (1,94 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 79,68 USD/barel.



V obidvoch prípadoch zaznamenali ceny ropy na záver obchodovania najvyššiu hodnotu od 13. februára. Rast dosiahli aj za celý týždeň, pričom týždenné tempo rastu bolo tretie najvýraznejšie v tomto roku.



Na začiatku piatkového obchodovania klesli ceny ropy nakrátko o viac než 2 USD po tom, ako médiá informovali, že Spojené arabské emiráty (SAE) viedli interné diskusie o prípadnom odchode z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Ak by krajina OPEC opustila, nebola by už viazaná dohodnutými produkčnými kvótami, čo by znamenalo, že by mohla na trhy naliať viac ropy. Neskôr sa však ceny vrátili k rastu, keď zdroje oboznámené so situáciou pre Reuters uviedli, že "táto správa má od reality veľmi ďaleko".



V rámci celého týždňa ceny ropy podporili najmä ekonomické údaje z Číny, ktoré zvýšili nádej na výraznejší dopyt najväčšej ázijskej ekonomiky po rope. Aktivita v čínskom sektore služieb zaznamenala výrazné zrýchlenie rastu a rýchlejší rast evidovala aj aktivita vo výrobnom sektore. Ekonómovia okrem toho v týchto dňoch zverejnili odhad, že v marci by dovoz ruskej ropy do Číny tankermi mohol dosiahnuť rekordnú hodnotu.



(1 EUR = 1,0615 USD)