Ceny ropy koncom týždňa vzrástli, za celý týždeň však klesli

New York 7. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali na záver tohto týždňa rast, keď ich nahor potiahlo rastúce napätie na Blízkom východe v súvislosti s Iránom a čiastočne trhy podporilo aj rozhodnutie skupiny OPEC+ predĺžiť program znižovania ťažby o deväť mesiacov. Za celý týždeň však ceny klesli, pričom cena Brentu zaznamenala pokles o vyše 3 %.



Na začiatku týždňa sa štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších 10 štátov na čele s Ruskom, ktoré spolu tvoria takzvanú skupinu OPEC+, dohodli na predĺžení programu obmedzovania ťažby až do konca marca budúceho roka. Pôvodný 6-mesačný program vypršal 30. júna.



Navyše, zvyšuje sa napätie medzi Iránom a západnými štátmi. Pôvodne ceny tlačili nahor sankcie Washingtonu, ktorý pred vyše rokom jednostranne odstúpil od jadrovej dohody s Teheránom, najnovšie však vznikol spor aj medzi Iránom a Britániou, ktorá vo vodách Gibraltáru zadržala iránsky supertanker. To sa odrazilo najmä na vývoji ceny Brentu.



"Ropa Brent reaguje na geopolitické riziká výraznejšie než WTI," povedal Phil Flynn, analytik zo spoločnosti Price Futures Group v Chicagu.



Rast cien ropy v závere týždňa čiastočne zmiernil pokračujúci obchodný konflikt medzi Čínou a USA, ktorý zasahuje do vývoja ekonomiky. Na budúci týždeň sa však očakáva pokračovanie rozhovorov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla na záver piatkového (5. 7.) obchodovania 64,23 USD (57,04 eura) za barel. V porovnaní so štvrtkovou (4. 7.) uzávierkou to predstavuje rast o 93 centov (1,47 %). Cena americkej ropy WTI zaznamenala na záver piatkového obchodovania 57,51 USD/barel a oproti stredajšej (3. 7.) uzávierke (vo štvrtok sa pre oslavy Dňa nezávislosti neobchodovalo) vzrástla o 17 centov (0,30 %).



Za celý týždeň však ceny ropy v obidvoch prípadoch klesli. Cena americkej WTI klesla za týždeň o 1,8 % a cena ropnej zmesi Brent zaznamenala pokles až o 3,3 %.



(1 EUR = 1,1260 USD)