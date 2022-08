Ceny ropy koncom týždňa vzrástli, za týždeň však klesli

New York 7. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali na záver piatkového obchodovania (5. 8.) rast, pričom cena Brentu ukončila obchodovanie tesne pod 95 USD za barel (159 litrov). Na druhej strane, za celý týždeň vykázali výrazný pokles. Ako v prípade Brentu, tak v prípade WTI klesli ceny približne o desatinu, keď náladu na trhoch ovplyvnili obavy z recesie a s ňou spojeného poklesu dopytu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri vzrástla na záver piatkového obchodovania o 80 centov (0,85 %). Obchodovanie uzatvorila na úrovni 94,92 USD (92,76 eura) za barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa koncom piatkového obchodovania zvýšila o 47 centov (0,53 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 89,01 USD/barel.



Na konci týždňa podporili ceny ropy najmä informácie zo Spojených štátov o vývoji na trhu práce za minulý mesiac. Ako uviedlo ministerstvo práce, v júli sa v USA mimo poľnohospodárstva vytvorilo 528.000 nových pracovných miest, čo je najvyšší počet od februára. Údaje tak vysoko prekonali tvorbu pracovných miest v júni, ako aj očakávania ekonómov.



Okrem toho, miera nezamestnanosti v USA klesla na predpandemické minimum 3,5 %. Aj v tomto prípade boli údaje lepšie, než sa čakalo, keďže ekonómovia počítali so zotrvaním nezamestnanosti na júnovej úrovni 3,6 %.



Ceny čiastočne podporili aj piatkové informácie spoločnosti Baker Hughes o poklese počtu aktívnych ropných vrtov v USA za tento týždeň. Ich počet, ktorý naznačuje produkciu ropy v nasledujúcom období, klesol v týždni do 5. augusta o sedem na 598. To znamená prvý pokles za posledných 10 týždňov.



Za celý týždeň však cena Brentu klesla o 11 % a v prípade ceny WTI pokles dosiahol 8 %. Týždenný vývoj cien ovplyvnili nepriaznivé informácie z prvej časti týždňa. Na začiatku náladu na troch zasiahli negatívne správy o aktivite v priemysle vo viacerých veľkých ekonomikách a neskôr ceny nadol posunuli informácie z USA o nečakane vysokom raste zásob ropy a benzínu v Spojených štátoch.